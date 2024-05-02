Zeytin Ağacı 2. sezonuyla geri dönüyor

Netflix'in izleyicilerini Ayvalık'ın dingin ve sıcacık dünyasına yolculuğa çıkaran sevilen dizisi Zeytin Ağacı, ikinci sezonuyla geri dönüyor!.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği ve Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yeni sezonda, başrollerini Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve daha birçok yıldız ismin paylaştığı kadroya Aytaç Şaşmaz da katılıyor. 11 Temmuz’da tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix'te yayınlanacak Zeytin Ağacı, bu sezonda da izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.