Rodos Türk Mimarisi seramikleri sanatseverlerle buluşacak

“Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” 6 Mayıs’ta açılıyor.İZMİR (İGFA) - Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,6 -10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Sanacar Maruflu Yerleşkesi’nde “Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” düzenleyecek.

Dernek başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı etkinlikle ilişkin şunları söyledi;

‘Sergide; Servet Oyal, Zehra Bastiyalı, M Sadi Nasuhooğlu, Sibel Karaveli ve Gülfem Özyoğurtçu’nun resimleri ile Mustafa Kaymakçı ve Şenay Kaymakçı’nın Rodos Türk Mimarisine özgü seramik çalışmaları sergilenecektir.’

Sergi 12.00-18.00 arasında açık olacaktır.

Kaymakçı sözlerini şöyle sürdürdü,

‘10 Mayısı 2024 günü saat 12.00-14.00 arasında ise aynı yerde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanı Gökçe Emeç Yücesoy, “İstanköy-Yunanistan Türkleri Geçiş Ritüelleri” kitabını imzalayacaktır. Eser, derneğimiz tarafından desteklenen yüksek lisans tezi çalışmasını içermektedir.’