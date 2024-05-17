Malatya'da engelli vatandaşlara sağlık taraması

Malatya Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik sosyal ve kültürel alanlarda yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra engellilerin bilinçlenmesi için de projeler gerçekleştiriyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilere ve ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilen proje kapsamında Kernek Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde ‘Sağlık Taraması’ yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların her alanda hayatlarını kolaylaştırmak için yanlarında olmayı sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Kernek Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde engelli ve yakınlarına yönelik gerçekleştirilen sağlık taraması ücretsiz olarak yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen sağlık taraması programında ilk olarak sağlık bilgilendirmesi ve eğitimleri verildi. Daha sonra alanında uzman doktorlar tarafından kanser taraması, ağız ve diş sağlığı taraması, Psikolog desteği, diyetisyen desteği, tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirildi.

200 engelli vatandaşın ve aile bireyinin katıldığı sağlık taraması programında konuşan Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Sedanur Uzunpolat Yayla, “Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Engelliler Koordinasyon Merkezinde bir çalışma yaptık. Yoğun bir katılım var. Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kanser taramaları, ağız ve diş sağlığı bakımı, diyetisyen, psikolog ve sigara bıraktırma polikliniği olarak hizmet veriyoruz. Bu çalışmayı yapmamızdaki amaç hem engellilere hem de engelli yakınlarına destek olmaktır ve herkesi sağlık merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan ise, ”Engelli ve yakınlarına yönelik başlatılan sağlık taraması programındayız. Sağlık ekipleri tarafından önleyici tedbir olarak kanser taraması, ağız ve diş sağlığı taraması, diyetisyenlerimizin oluşturduğu randevular, psikologlarımızın oluşturduğu randevular neticesinde vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunuluyor” dedi.

Sağlık Taraması programında 2 diş tabibi, 2 diyetisyen, 1 psikolog, 4 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı görev aldı.