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Talas’ta 19 Mayıs’a özel sergi
Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Atatürk Portreleri Sergisi açacak
KÜLTÜR-SANAT 17.05.2024, 11:35
Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Atatürk Portreleri Sergisi açacak.
Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecek.
19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.
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