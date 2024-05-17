Talas’ta 19 Mayıs’a özel sergi

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecek.

19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.