İzmit'te ibadethanelerde hijyen çalışması sürüyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi’nde bulunan Cemevinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasıyla cemaate daha temiz ve sağlıklı bir alan sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ibadethanelere özen göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için Bayraktar Mahallesi’nde bulunan Cemevini pırıl pırıl hale getirdi.

“TEMİZ VE HİJYENİK BİR ORTAM SUNUYORUZ”

Gerçekleşen temizlik işlemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, “Bugün de ekibimiz ile birlikte Bayraktar Köyü’ndeyiz. İbadethane temizlik ekibimiz camiler gibi cemevleri ve diğer ibadethanelerin temizlik çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çalışmalarla ibadet etmek isteyen vatandaşlarımıza temiz ve hijyenik bir ortam sunuyoruz” dedi

“EKİPLERE TEŞEKÜR EDİYORUZ”

Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Bayraktar Mahalle Muhtarı İbrahim Pala, “Belediyemiz hijyen ve temizlik konusunda bize büyük destekler veriyor. Bu konuda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ediyorum. Bize büyük hizmetleri dokunuyor. Hem cemevi hem de camilerimiz tertemiz oluyor” diye konuştu.