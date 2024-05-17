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İzmir afetlere dirençli kent olarak öne çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay, Dünya Bankası heyeti ve İller Bankası temsilcileriyle bir araya geldi Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU tarafından hayata geçirilecek tarihi projeler için iş birliği masaya yatırıldı

GÜNDEM 17.05.2024, 17:33
İzmir afetlere dirençli kent olarak öne çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Bankası heyeti ve İller Bankası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU tarafından hayata geçirilecek tarihi projeler için iş birliği masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Dünya Bankası heyeti, Alanna Simpson liderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapmak amacıyla İzmir’i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve üst yönetim ile bir araya gelen heyete Ankara İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İzmir Bölge Müdürlüğü’nden üst düzey temsilciler eşlik etti. Görüşmelerde, İzmir’de Dünya Bankası’ndan gelecek 168 milyon euro finansman ile yapılacak su ve ulaşım altyapı yatırım projeleri ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir, altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu konuda tüm imkânları kullanacağız. Dünya Bankası ile iş birliğimiz yeni projelerle sürecek” dedi.

İKİ FARKLI PROJE ÜZERİNDEN GELİYOR

Dünya Bankası’ndan gelecek 168 milyon Euro ile yapılması planlanan su ve ulaşım altyapısına yönelik yatırım projelerinin görüşüldüğünü belirten Başkan Tugay, “İzmir, altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu alanda hazırladığımız projeleri uluslararası iş birlikleri ile hayata geçireceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yararlanmaya hak kazandığı iki ayrı Dünya Bankası projesi için 5 yıl geri ödemesiz 30 yıl vadeli toplam 168 milyon euro tutarında kredi sağlanacak.

Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İZSU tarafından taşkınların önüne geçmek için 110 milyon euroluk yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı 20 milyon euroluk 10 dere üzeri karayolu köprüsü finanse edilecek.

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