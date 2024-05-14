Manisa'da can dostlar yuvalandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve sahiplendirilmelerini teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Can Yoldaşım’ adlı proje kapsamında, alan koruma eğitimlerini tamamlayan ve ‘Bozok’ adı verilen köpek, Manisalı vatandaş Emre Eralp tarafından sahiplendi.MANİSA (İGFA) - Sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve branş eğitimleri vererek sahiplendirilmelerini teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Yoldaşım’ projesi kapsamında bir can dostumuz daha yuvasına kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde alan koruma ve branş eğitimini başarıyla tamamlayan ‘Bozok’ isimli köpek, Emre Eralp isimli vatandaşa sahiplendirildi. Projenin başarıyla devam ettiği belirtilirken, ‘Bozok’un yeni yuvasında Eralp ailesinin hem bahçesini koruyacağı hem de can yoldaşlığı yapacağı ifade edildi.