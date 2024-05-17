NNYÜ Tiyatro Topluluğu Deliler Bayramı’nı sahneledi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman’ın yazdığı Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde sahnelenen, sunuculuğunu ve yönetmenliğini Hatice Şimşek’in yaptığı Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununda Hayrunisa Davutoğlu, Ezgi Su Temel, Çetin Ahmet Teker, Begüm Şamlıoğlu, Yaren Neva Çeliker, Berk Barış Gür, Ezgi Nasuhoğlu, Ahmet Külcü, Senanur Ketimismailoğlu, Burak Kağan Ekici, Selami Güler, Edibe Taner, Fatmanur Şeremet, Melisa Açıkgöz, Ruken Taş, Ayçanur Karaman, Hayal Güven ve Berra Bayram rol aldı.

Bir akıl hastanesindeki delilerin kendi aralarında bir müsamere düzenlemesini konu alan, insan ilişkilerini farklı farklı skeçlerle ortaya koyan ve buna bağlı olarak ruhsal durumlarına ışık tutan “Deliler Bayramı” adlı tiyatro oyununu akademik ve idari personel ile öğrenciler ilgiyle izledi.