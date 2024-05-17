3. Film Festivali Gölcük’te “Son Akşam Yemeği” ile başlıyor

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında; 3. Kocaeli Film Festivali kapsamında, Kervansaray’da; “Son Akşam Yemeği” adlı film gösterimi düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi “Kültür-sanat kenti Gölcük” hedefiyle, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kocaeli Film Festivali’nin açılışını Kervansaray’da yapacak. 19-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Gölcük’teki açılışı “Son Akşam Yemeği” adlı sinema filminin gösterimi ile yapılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 19 Mayıs Pazar akşamı 20.00’da ücretsiz düzenlenecek film gösterimine tüm hemşehrilerini davet etti.