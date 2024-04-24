Gölcük'te 23 Nisan coşkusu

Gölcük Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtpark’ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendiler.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oyun ve eğlence dolu bir gün yaşadılar. Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark’ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, TRT Çocuk Müzikal Tiyatro Z Takımı, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, 23 Nisan coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak kendi bayramlarını eğlenceye doyarak yaşadılar. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.

NEŞELİ ÇOCUK SESLERİ ANITPARK’TA YANKILANDI

Anıtpark’ta neşeli çocuk seslerinin yankılandığı etkinlikte, çocuklar bir yandan şişme oyun alanı ve atlı karınca ile doyasıya eğlendiler. Şişme tırmanma duvarı ve kaydırakta eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, sahnelenen çocuk tiyatrosu ve aktivitelerle, 23 Nisan’ı el ele kutladılar. Çocukların aileleri, eğlence dolu etkinlik için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.

ÖZEL ÖĞRENCİLER KENDİ ÇANTALARINI ÜRETTİLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklara yönelik Tokat Baskı ve El Baskı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Başkan Sezer, öğrencilerle birlikte baskı çalışması yaptı. Keyifli geçen etkinlikte öğrenciler, kendilerine özel baskılı bez çanta yapmanın mutluluğunu yaşadılar.