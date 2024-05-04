Köy okulu miniklerine trafik eğitimi

Bayburt’ta Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi, jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.BAYBURT (İGFA) - Trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gökçedere Anaokulu ve Makbule Küçükçalık İlkokulu öğrencileriyle etkinlikte bir araya gelen jandarma trafik ekiplerinin etkinliğinde öğrenciler hem kuralları öğrendiler, hem eğlendiler, hem de keyifli bir gün geçirdiler.

Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere Jandarma Mobil Eğitim Aracıyla ’Trafik Güvenliği Eğitimi’ Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerince verildi. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları anlatıldı.

Kuralların sözlü bir şekilde anlatılmasının ardından uygulamaya geçildi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde bisiklet ve scooterlara bindirilen öğrenciler öğrendikleri kuralları uygulama alanında pekiştirdiler. Yer yer renkli görüntülerin ortaya çıktığı eğitici ve öğretici faaliyette, hep bir ağızdan ’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ diyen öğrencilerin mutlulukları ise adeta yüzlerinden okundu.

Böylesi eğitici faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, ekiplere verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemizde yaşanan trafik kazaları, trafikteki sorunlar göz önüne alındığında trafik eğitiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor.