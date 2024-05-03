İzmit, Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile baharı karşılıyor

İzmit Belediyesi, doğanın uyanışı ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez sebebiyle Balören, Mecidiye ve Bayraktar’da Hıdırellez Şenlikleri düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bu yıl da baharın müjdecisi Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlanacak. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde İzmit’in farklı noktalarında düzenlenecek olan Hıdırellez programları, baharın gelişini coşkuyla karşılayacak olan herkesi bir araya getirecek.

3 GÜN SÜRECEK

Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs Pazar Günü Mecidiye Köyü’nde start verecek. 6 Mayıs Pazartesi günü Bayraktar Köyü ve 7 Mayıs Salı günü Balören Köyü’nde düzenlenecek olan kutlamalar kapsamında; Semah törenleri, konserler ve müzik dinletileri olacak.

KÖYLERE ULAŞIM DESTEĞİ

İzmit Belediyesi, kutlama alanlarına ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla İzmit Kuryapı önünden ve Derince Cemevi önünden saat 09:00 itibarıyla araç kaldıracak. Katılımcılar, program süresince ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

ETKİNLİKLER VE İKRAMLAR

Program boyunca çocuklar için animasyon ekipleri ve çeşitli eğlenceler düzenlenecek. İkramların da yer alacağı program kapsamında Hıdırellez’in bolluk ve bereket getirmesi amacıyla geleneksel olarak düzenlenen lokma duası ve dağıtımı yapılacak.

KÜLTÜREL DEĞERLER YAŞATILIYOR

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikler, yerel halkın kültürel değerlerini yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle hem toplumun kültürel zenginliğini koruyup geliştirmeyi hem de her yaş grubundan insanı doğayla ve birbirleriyle vakit geçirmeye teşvik etmeyi hedefliyor.