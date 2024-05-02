Manisa'da Ortaköy Mahallesinin su yetersizliği sorunu çözüldü

İnegöl Belediyesi, şehrin gelişim bölgelerinden olan Yeniceköy Mahallesinde imar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bölgede 870 metre uzunluğunda 4 ayrı sokak açılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinin özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorununu çözmek ve hanelere ulaşan içme suyunun verimini artırmak amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirdi.

300 METRE DERİNLİKTEN SUYA ULAŞILDI

Sondaj çalışması kapsamında, zeminin jeolojik yapısına bağlı olarak farklı noktalardan gelen kayaçların çatlakları arasından gelen suyla beslenen 300 metre derinliğindeki içme suyu kuyusundan saatte 7,2 ton verime ulaşıldı ve mahallenin içme suyu sıkıntısı çözüme kavuşturuldu. Kuyudan alınan su numunesi teste gönderildi. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.

MUHTAR EMİN USLU, “FERDİ ZEYREK BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mahalle muhtarı Emin Uslu, “Mahallemiz çok geniş bir alana yerleşmiş olduğundan su yeterli olmuyordu. Arıza meydana geliyordu. Sıkıntılarımız çoktu. Sondaj çalışması yapıldı. Yeterli suya ulaşıldı. Bu çalışmaya onay veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

“YETERLİ İÇME SUYUNA KAVUŞACAĞIZ”

Mahalle sakini, Ramazan Güçyenen, “Mahallemizde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çekiyorduk. Mahallemiz dağınık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek tarafından onay verildi. Sondaj çalışması yapıldı. Suyumuz da yeterli. İnşallah depomuz da yapılacak, suyumuza kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.