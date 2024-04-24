Son Dakika

MİSİAD Bursa'da 'Parlakyiğit' dönemi

Bursalı genç iş insanı Mirza Parlakyiğit, kısa adı MİSİAD olan Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa İl Başkanlığı’na seçildi

EKONOMİ 24.04.2024, 13:29
MİSİAD Bursa'da 'Parlakyiğit' dönemi

Bursalı genç iş insanı Mirza Parlakyiğit, kısa adı MİSİAD olan Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa İl Başkanlığı’na seçildi. BURSA (İGFA) - Dünyada 44 ülkede Türkiye’de ise 81 ilde faaliyet gösteren Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Bursa İl Başkanı, genç iş insanı Mirza Parlakyiğit oldu. 

Parlakyiğit, başkanlık mazbatasını MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel'den teslim aldı.

Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde 7 farklı sektörde faaliyet gösteren Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, yeni görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücüyle gayret göstereceğini söyledi. 57 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Parlakyiğit, MİSİAD ile kent sanayisine, üretimine ve ihracatına daha büyük katkılar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

MİSİAD’ın Bursa’da bin 200 üyesi olarak, güçlü bir yapı içersinde olduğunu ifade eden Parlakyiğit, “Bursa'nın üretim potansiyelini ve iş dünyasının dinamizmini biliyoruz. Bu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için birlikte çalışacağız. İşbirliği ve dayanışma ruhu içinde, Bursa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 51
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14