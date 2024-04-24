MİSİAD Bursa'da 'Parlakyiğit' dönemi

Bursalı genç iş insanı Mirza Parlakyiğit, kısa adı MİSİAD olan Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa İl Başkanlığı’na seçildi. BURSA (İGFA) - Dünyada 44 ülkede Türkiye’de ise 81 ilde faaliyet gösteren Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Bursa İl Başkanı, genç iş insanı Mirza Parlakyiğit oldu.

Parlakyiğit, başkanlık mazbatasını MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel'den teslim aldı.

Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde 7 farklı sektörde faaliyet gösteren Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, yeni görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücüyle gayret göstereceğini söyledi. 57 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Parlakyiğit, MİSİAD ile kent sanayisine, üretimine ve ihracatına daha büyük katkılar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

MİSİAD’ın Bursa’da bin 200 üyesi olarak, güçlü bir yapı içersinde olduğunu ifade eden Parlakyiğit, “Bursa'nın üretim potansiyelini ve iş dünyasının dinamizmini biliyoruz. Bu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için birlikte çalışacağız. İşbirliği ve dayanışma ruhu içinde, Bursa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.