Daha temiz bir Yıldırım için sıkı çalışma

Yıldırım Belediyesi ‘Daha Temiz Bir Yıldırım’ için çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, rutin evsel atık alma çalışmalarının yanı sıra, moloz alımı, cadde, sokak, pazar yeri, alt geçit temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta 3 hafriyat kamyonu, 2 süpürme aracı, iş makinesi, konteyner yıkama makinesi, tırpan makinesi ve 10 kişilik saha temizlik personeli ile Duaçınarı, Kazımkarabekir, Yavuzselim Mahallesi’nde girilmedik sokak, adım atılmadık nokta, temizlenmedik bölge bırakmadı.

KESİNTİSİZ HİZMET

Yıldırım Belediyesi olarak, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaşanabilir Şehir Yıldırım hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz temizlik uygulamalarıyla ilçemizin çehresine yeni bir görünüm katıyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir. Daha temiz ve yaşanılabilir Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.