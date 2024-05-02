Kocaeli'de nakil ambulanslarıyla tedaviye güvenli ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı diyaliz hastası İlmiye Teyze'nin tedavisine destek oluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Bu bağlamda Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansı, yaklaşık 2 yıl önce rahatsızlanan İlmiye Demirelli’nin diyaliz tedavisine destek olabilmek adına güvenli ulaşım hizmeti sağlıyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden İlmiye Teyze haftanın 3 günü tedavi gördüğü diyaliz merkezine Büyükşehir’in Hasta Nakil Ambulansıyla gidip geliyor.

Sağlık alanında Kocaeli’ne birçok yenilik kazandırarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden 59 yaşındaki İlmiye Teyze, Büyükşehir’in verdiği hasta nakil ambulans hizmetinden oldukça memnun. İlmiye Teyze, “Görevli arkadaşlar tam saatinde evimden alıyor ve aynı şekilde saatinde geri getiriyor. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun” dedi. İlmiye Teyzenin eşi Recep Demirelli ise, “Eşim 2 yıldır diyalize gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ambulansı geliyor, eşimi ve beni alıp diyaliz merkezine götürüyor. Tedavimiz bitince de tekrar evimize geri getiriyor. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

TAM DONANIMLI 30 AMBULANS

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik il içi ve il dışına ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti; tam donanımlı 30 ambulans, eğitimli ve yetkin 124 sağlık personeliyle 7/24 esasına göre Kocaelililere hizmet veriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar il içi ve il dışı taşınan hasta, trafik kazası, yerinde müdahale ve ek görevlerle birlikte 16 bin 257 kişiye hizmet sunuldu.