Son Dakika

Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesinden iş birliği

Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan protokolle olası afetlere hazırlık için başlatılan ortak çalışmalar, her iki üniversitenin en üst yöneticilerinin yakın takibi ve desteğiyle sürüyor

EĞİTİM 04.05.2024, 15:30
Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesinden iş birliği

Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan protokolle olası afetlere hazırlık için başlatılan ortak çalışmalar, her iki üniversitenin en üst yöneticilerinin yakın takibi ve desteğiyle sürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin köklü iki yükseköğretim kurumu olan Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, daha önce mevcut olan protokole ek olarak 9 Ekim 2023 tarihinde “Afete Hazırlık” çalışmalarını içeren bir protokol imzaladı.

Doğal afet, salgın hastalık, büyük yangın, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki doğa ve insan kaynaklı olayların ayrı ayrı veya birlikte yaşandığı afet acil durum hallerinde konuyla ilgili hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolü, her iki üniversitenin rektörleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ziyaretinde, iki üniversite arasında ortak yürütülen; afet ve acil durumlarda tarafların birbirine personel ve malzeme desteğinden bilgi ve deneyim paylaşımına, personel ve öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlanabilmesi için ortak eğitim programından ortak eylem planı hazırlanmasına kadar pek çok hazırlığı kapsayan çalışmalarda gelinen son durum gözden geçirildi.

Rektör Ünüvar, iki üniversite arasında yürütülen ortak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, afete hazırlığın her kurum ve kişi için olduğu gibi üniversiteler için de son derece önemli olduğunu, üniversitelerin de afete hazır hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve “asrın felaketi” diye nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konunun öneminin acı bir şekilde tekrar hatırlandığını ifade eden Ünüvar, bu kapsamda, afetten etkilenen Çukurova Üniversitesi ile böyle bir çalışmayı başlattıklarını ve sürdürdüklerini kaydetti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 35 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14