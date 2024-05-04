Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesinden iş birliği

Ankara Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan protokolle olası afetlere hazırlık için başlatılan ortak çalışmalar, her iki üniversitenin en üst yöneticilerinin yakın takibi ve desteğiyle sürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin köklü iki yükseköğretim kurumu olan Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, daha önce mevcut olan protokole ek olarak 9 Ekim 2023 tarihinde “Afete Hazırlık” çalışmalarını içeren bir protokol imzaladı.

Doğal afet, salgın hastalık, büyük yangın, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki doğa ve insan kaynaklı olayların ayrı ayrı veya birlikte yaşandığı afet acil durum hallerinde konuyla ilgili hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolü, her iki üniversitenin rektörleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ziyaretinde, iki üniversite arasında ortak yürütülen; afet ve acil durumlarda tarafların birbirine personel ve malzeme desteğinden bilgi ve deneyim paylaşımına, personel ve öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlanabilmesi için ortak eğitim programından ortak eylem planı hazırlanmasına kadar pek çok hazırlığı kapsayan çalışmalarda gelinen son durum gözden geçirildi.

Rektör Ünüvar, iki üniversite arasında yürütülen ortak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, afete hazırlığın her kurum ve kişi için olduğu gibi üniversiteler için de son derece önemli olduğunu, üniversitelerin de afete hazır hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve “asrın felaketi” diye nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konunun öneminin acı bir şekilde tekrar hatırlandığını ifade eden Ünüvar, bu kapsamda, afetten etkilenen Çukurova Üniversitesi ile böyle bir çalışmayı başlattıklarını ve sürdürdüklerini kaydetti.