Selim Öztaş Korosundan Manisa’da musiki ziyafeti

Ünlü bestekar Selim Öztaş’ın şefliğini yaptığı, Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne aldı. Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinin Manisalılar için seslendirildiği konseri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte izledi.MANİSA (İGFA) - Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, Manisalılara musiki dolu bir akşam yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konserini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, protokol üyeleri ve çok sayıda Manisalı takip etti. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden seçkin eserlerinin Manisalılar için seslendirildiği gecede solist ve koristlerin performansı, Manisalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ünlü bestekar Selim Öztaş ve koroda yer alan sanatçıları performanslarından dolayı tebrik etti.