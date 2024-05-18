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Kocaeli'de sivrisineklerle mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk sağlığının korunması amacıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

GÜNDEM 18.05.2024, 12:30
Kocaeli'de sivrisineklerle mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk sağlığının korunması amacıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için vektör mücadelesi hizmetine devam ediyor. Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva döneminde vektörle mücadele ekipleri üreme noktaları olan su birikintilerini bölge bölge dolaşıp sivrisineklerin yavru bırakmasının önüne geçiyor. Ekipler sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerinin çoğunu yok ediyor, bazılarında da ilaçlama yöntemiyle larvaların yuvalanmasına izin vermiyor

GAZOZ KAPAĞINDA BİRİKEN SU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivrisinekle mücadele ekipleri, ilkbahar ve yaz mevsiminde ağırlık verilen larva mücadelesi çalışmasına yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Mücadele başta sivrisinek olmak üzere hastalıkların yayılmasına aracılık eden zararlıların üreme alanlarına yönelik olarak yapılıyor. Yumurtadan çıkan sivrisinek yavruları (larva ve pupa), büyüme evreleri için küçük su birikintilerini mesken ediniyor. Bu sebeple çevreye atılan gazoz kapındaki yağmursuyu birikintisi bile bir sivrisineğin yumurta bırakmasına, orayı yuva yapmasına sebep olabiliyor. Bu kapsamda vektörle mücadele ekipleri çiçek saksılarının dibindeki su birikintisi gibi yağmur sularının da birikebileceği her şeye dikkat ediyor. Özellikle kış aylarında bile devam eden çalışmalarda haşerelerle larva döneminde müdahale edilerek üremeleri engelleniyor.

 

TEK SEFERDE 400 YAVRU

Halk sağlığının korunması önceliği ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesinde en az kimyasal uygulayarak başarı sağlamak hedefleniyor. Sivrisinekler için çamurlu bir yağmur suyu, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş su veya teknelerin brandası üzerinde biriken su bile yuvalanma alanı oluşturabilir. Dişi bir sivrisinek tek yumurtlamada yaklaşık 400 adet yumurta bırakabilir. Ortalama 3 hafta yaşayan sivrisinekler yaklaşık 3 defa yumurtlama yapabilirler. Sivrisineklerden korunmak için vatandaş olarak su birikintisi oluşturabilecek alanlar konusunda dikkatli olmalı, evimizin önünde ve çevremizde su birikintisinin oluşmasını önlemeliyiz.

 

BAHÇEDE AĞZI AÇIK KAPTA SU BULUNDURMAYIN!

Yetkililer sivrisinekle mücadele ve sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla evlerin etrafında bulunan su depolama tankları, boş saksı, kova, varil, bidon gibi su biriktirme kaplarının üzerlerinin kapatılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Yağmur sonrası oluşan su birikintilerinde, oluklarda, saksı altlarında bırakılan suların da bir süre bekletildiğinde sivrisineklerin üremesi için ideal bir ortam oluşturduğunun altı çiziliyor. Ayrıca balıkçı teknesi olan vatandaşlarımızın yağmur sonrası tekneleri örten branda üzerindeki suları temizlemesiyle, sivrisineklerin oluşmasına fırsat vermemiş oluruz. Yetkililer sivrisinekle mücadele konusunda vatandaşımızın geçen yıllarda ki göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletmekte, bu sene de aynı hassasiyetin sürdürülmesi için etrafta gördüğümüz su birikintilerinin sivrisineklere ortam oluşturmayacak duruma getirilmesinin gerekliliği vurgulamaktadır. 

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