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Keşan'da öğrencilere burs imkanı
EĞİTİM 17.05.2024, 12:59
Keşan'da 8 lise 2 üniversite öğrencisi burs almaya hak kazandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Roman eğitim fonu tarafından finanse edilen, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen Avrupa Birliği burs desteği programına Keşan'dan başvuru yapan 8 lise öğrencisi ve 2 üniversite öğrencisi burs almaya hak kazandı.
Proje, lise ve üniversite öğrencisi olan Roman öğrencilerin eğitime desteğini ve devamlılığını ön planda tutan ve bu doğrultuda maddi manevi destek veren içeriğe sahip bir burs projesi.
Aynı proje'nin içerisinde mentor olarak görev alacak olan Dündar Kılıç Gülgün öğrencilere rehberlik ve takibini yapmak üzere görev alacak.Proje 3 yıl boyunca devam edecek.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Real Betis
|36
|56
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|36
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|36
|38
|15. Rayo Vallecano
|36
|38
|16. Celta Vigo
|36
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|36
|17
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