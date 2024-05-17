Keşan'da öğrencilere burs imkanı

Keşan'da 8 lise 2 üniversite öğrencisi burs almaya hak kazandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Roman eğitim fonu tarafından finanse edilen, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen Avrupa Birliği burs desteği programına Keşan'dan başvuru yapan 8 lise öğrencisi ve 2 üniversite öğrencisi burs almaya hak kazandı.

Proje, lise ve üniversite öğrencisi olan Roman öğrencilerin eğitime desteğini ve devamlılığını ön planda tutan ve bu doğrultuda maddi manevi destek veren içeriğe sahip bir burs projesi.

Aynı proje'nin içerisinde mentor olarak görev alacak olan Dündar Kılıç Gülgün öğrencilere rehberlik ve takibini yapmak üzere görev alacak.Proje 3 yıl boyunca devam edecek.