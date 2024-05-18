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Bursa Tabip Odası Başkanı Binbaş:"5 dakika muayene süresi yetersiz"

Bursa Tabip Odası’nın gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Tabipler Lokali’nde ‘Basınla tanışma kahvaltısı’ düzenledi

SAĞLIK 18.05.2024, 12:31
Bursa Tabip Odası Başkanı Binbaş:"5 dakika muayene süresi yetersiz"

Bursa Tabip Odası’nın gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Tabipler Lokali’nde ‘Basınla tanışma kahvaltısı’ düzenledi.Esmanur GÜLBAHAR/ AHMET GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Basın mensupları ile tanışma kahvaltısının ardından Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş ve Genel Sekteteri Dr. Muhsin Güllü, sağlık alanının sorunlarına ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu.

YILLIK 850 MİLYON KİŞİ DOKTORA BAŞVURUYOR

Bursa Tabip Odası Başkanı Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, “Genel olarak sağlık alanının sorunlarına ilişkin bir değerlendirme yapacağız Yıllık 850 milyon kişi doktora başvurmuş. Geçmişte vatandaşlar cepten ödeme yapmak zorunda kalıyorlardı ve hekime ulaşmakta zorlanıyorlardı. Geçmişte yılda 3 kez hekime başvurabiliyorlardı artık hekime ulaşmak kolay gibi görünüyor ama sağlıkta reform gibi değişiklikler başladı.” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİ BÜYÜK BİR SIKINTIDA”

Bu sağlık sisteminin, hekimin değerini onurunu hiçe saydığını vurgulayan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, “Aile hekimi sistemi şu an iyi olmayan bir sistemdir. Aile hekimi ardından hastane yine randevu çabası ardından özle hastaneye gitme durumu var. Aylarca beklenen tomografi, emar sıraları ve alınmayan randevular gibi zorluklarla karşılaşıyorlar. Bunun esas temeli, sağlığa ayrılan payın oldukça düşük olmasıdır. Sağlık Bakanlığının bütçesi yetersiz ama Şehir hastanelerine, sağlık bakanlığı bütçesinin yüzde 10’unu ayırıyoruz. Artık doktorların yeterince iyi reçete yazamadığı konuşuluyor fakat 5 dakika muayene süresi yetersizdir. Randevu almakta zorlanılıyor evet fakat bir tahlil, emar istendiği zaman 1-1,5 ay süreyi buluyor. Yeniden o hekime ulaşmak gerekiyor. Bu sağlık sisteminin sıkıntıya girdiğinin göstergesidir. Bu tıkanıklığın hekimden dolayı olduğunu düşünülüyor ve bu hekime şiddet olarak dönüyor. Bu sistem, hekimin değerini ve onurunu azaltan bir sisteme dönüştü.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE ACİLE BAŞVURU SAYISI ÇOK YÜKSEK”

Sağlık sistemi değişmediği sürece hem doktorları hem de hastaları sağlık açısından daha kötü günlerin beklediğinin altını çizen Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, “Dünyanın hiç bir yerinde Acil’e başvuru bu kadar artmamış Bu muayenelerin hepsi bir para yazıyor. Fiziki koşulları değiştirmek gerekiyor. Bir kapı görevi görmeli, birileri kapıyı tutmalıdır. Aile hekimleri, günde ortalama 67 hasta bakıyorlar ve bunu artırmaya çalışıyorlar. Bugün hastaların şifa bulamaması, bizlerin daha çok şiddete uğraşaması gibi yaşadığımız sorunlar, her yıl daha fazla bir biçimde artıyor. Herkes bundan muzdarip. Sağlık sistemi değişmeli, sağlık açısından daha kötü günler bekliyoruz.” dedi.

Sağlık hizmetlerinin kötüye gitmesinden dolayı derinden etkilendiklerini söyleyen Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık en temel haktır. Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yola çıkılması bir çok problemide beraberinde getirdi. Nitelikli sağlıklı hizmet sunmak yerine hastanelerin kar amacı gütmesi kabul edilemez bir durumdur. Sağlıkta performans sistemi yaratılması, hekimlerin performansını ve hasta-doktor ilişkisini kötü etkilemiştir. Her an şiddete maruz kalma endişesiyle çalışmak zorunda kalınıyor. Sağlıkta şiddeti engellemek için önemli kararlar alınmalıdır. Komisyonlarımız kuruldu ve bu sorunların önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız.”

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