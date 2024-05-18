Makina İmalatçıları Birliği’nden Rusya ile mahsuplaşma sistemi için öneri

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Made in Russia- Büyük Orta Doğu İhracat İşbirliği Çemberi konulu panele katıldı. Katılımın yoğun olduğu panelde, Türk makine sektörü, ihracat imkanları ve sektördeki fırsatlar anlatıldı. Panelde ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki ticari süreçlerde gerçekleşen para transferi ve bankacılık işlemlerinde yaşanan sorunları aşmak için petrol ve doğalgaz karşılığı mahsuplaşma sistemini içeren bir mekanizma önerildi.

TATARİSTAN (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer almaya ve birliği tanıtmaya devam ediyor.

MİB, Made in Russia- Büyük Orta Doğu İhracat İşbirliği Çemberi konulu panelde de yerini aldı ve katılımcılara, makine sektörünün ihracatı ve imkanları hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Kazan Forum çerçevesinde Rusya İhracat Merkezi (Russian Export Center) tarafından organize edilen Made in Russia- Büyük Orta Doğu İhracat İşbirliği Çemberi konulu panele, MİB adına MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç'ın yanı sıra İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek ve E-Mak RF Direktörü Ali Dirikol katıldı.

DETAYLI BİLGİLER VERDİ

Katılımın yoğun olduğu panelde Makina İmalatçıları Birliği’ni yakından tanıtma imkanı yakalayan MİB üyeleri, makine sektörünün ihracatı ve imkanları hakkında detaylı bilgiler verdi ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari süreçlerde gerçekleşen para transferi ve bankacılık işlemlerinde yaşanan sorunları aşmak için petrol ve doğalgaz karşılığı mahsuplaşma sistemini içeren bir mekanizma önerildi.

Bu önerinin, iki ülke arasındaki ticari işlemlerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve finansal işlemlerin kolaylaştırılması adına büyük önem taşıdığı bildirildi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURMAK İÇİN FIRSAT

Türkiye’nin makine sektöründeki ihracat başarıları ve sektörün geleceğe yönelik büyüme hedeflerinin de anlatıldığı organizasyon, Türkiye makine sektörünün Rusya ve Orta Doğu pazarlarındaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak için bir fırsat sundu.

Organizasyon aynı zamanda, Türkiye’nin makine sektörünün ihracatını daha da artırma ve Rusya ile olan ticari ilişkilerini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım da oldu.