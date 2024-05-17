TÜBİTAK 4008’de İzmir başarısı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4008 programında 2 projesi birden desteklenen tek il oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan; TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında ‘Özel Öğrenciler Doğanın Kucağında Bilim Yolunda İlerliyor’ ve ‘Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam’ projeleri destek almaya hak kazandı.

İZMİR İKİ PROJESİ BİRDEN DESTEK ALAN TEK İL OLDU

TÜBİTAK 4008 programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında açıklandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Özel Öğrenciler Doğanın Kucağında Bilim Yolunda İlerliyor’ ve ‘Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam’ projeleri, TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen projeler oldu. Böylece İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, program kapsamında 2 projesi birden destek alan tek il olarak büyük bir başarıya imza attı.

Program kapsamında desteklenen ‘Özel Öğrenciler Doğanın Kucağında Bilim Yolunda İlerliyor’ projesi; özel gereksinimli bireyler ve bu bireylere hizmet veren kişiler arasında bilimsel uygulamaların ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca projeyle özel gereksinimli bireylerin bilimsel etkinliklere ve topluma aktif katılımının etkileşimli uygulamalarla desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Projenin hedef kitlesini, kentte öğrenim gören hafif, orta düzey zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu olan üçüncü kademe öğrencileri oluşturuyor.

‘Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam’ projesinin hedef kitlesi ise Türkiye’nin her yerinden öğrenim görmek için İzmir’e gelen Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinden oluşuyor. Görme engelli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan proje ‘Doğa ve Çevre’, ‘Matematik ve Zekâ Oyunları’, ‘Kültür ve Miras’, ‘Sağlıklı Beslenme’, ‘Uzay ve Bilim’ temalarına yönelik okul dışı öğrenme deneyimlerini içeriyor.

Projede, dezavantajlı öğrencilerin bağımsız hareket becerilerinin gelişimi başta olmak üzere sosyal, bilişsel ve duyuşsal yönden çok yönlü gelişimini destekleyici okul dışı ortamlarda gerçekleştirilecek olan ısınma oyunları, eğitsel oyunlar, drama, istasyon tekniği, yaparak yaşayarak öğrenme, tasarım oluşturma gibi farklı yöntem ve teknikleri içeren etkileşimli uygulamalara yer veriliyor.

‘ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ’

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fiziksel, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri için hazırladıkları birçok çalışma olduğunu ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi; “Özel gereksinimli evlatlarımızın eğitim hakkını korumak için kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Engelleri birlikte aşacağız. Onlar için yaptığımız tüm çalışmalarda eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkânlarını artırmayı hedefliyoruz.” dedi.