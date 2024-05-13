Özlem Işık, Zübeyde Hanım Koşusu'nda kupa kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusunu ikinci sırada tamamladı. MANİSA (İGFA) - İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu, her yaştan 2000'i aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, Anayasa Meydanı'ndan başladı. Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergâhı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla 4 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu, 15 erkek ve kadın kategorisinde yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, parkuru 14 dakika 50 saniyede tamamlayıp, kürsüde yer aldı. İkincilik kupasını kazanan Işık, Anneler Günü’nde kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.