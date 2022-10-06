Şehrin göbeği nefes alacak! O bina sonunda yıkılıyor

Anakent İş Merkezi'nin bulunduğu alana yapılacak otopark için ilk adım atıldı. İş Merkezi'nin yıkımına başladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kamulaştırma süreci bitti. Müthiş bir proje. Altı 3 katlı konvansiyonel otopark. Üstü kafe ve restoranların olduğu tamamen modern bir meydan olacak" dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlar sürüyor. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi ve çevre yollarıyla trafik sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, yazılımı Türk mühendisler tarafından yapılan mekanik otoparklarla da park sorununa çözüm getiriyor.

ALTI OTOPARK ÜSTÜ YEŞİL ALAN

Yer altında inşa edilen 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı' nın açılmasıyla kent merkezinde park sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi şimdi yine Samsun’un en önemli caddelerinden biri olan Bankalar Caddesindeki Anakent İş Merkezi'nin olduğu alanı otopark yapmak için harekete geçti. Yıkım çalışmaları başladı. İş Merkezi'nin yıkımının tamamlanmasıyla boşalan alanda yer altına 3 katlı konvansiyonel otopark yapılacak. Üstü ise yeşil alan olarak kente kazandırılacak.

KAMULAŞTIRMA BİTTİ

Anakent İş Merkezi'nin yerine müthiş bir proje hazırladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgede yıkım çalışmalarının başladığını belirterek, "Anakent İş Merkezi binasının kamulaştırma süreci bitti. Müthiş bir proje hazırladık. Altı 3 katlı konvansiyonel otopark üstü kafe restoran olacak. Proje tamamlanıp hizmete alındığında o alan tamamen bir meydan olarak halkımıza hizmet verecek" dedi.