Malatya'da vatandaşlara ücretsiz fide desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirdiği binlerce sebze fidesini, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.MALATYA (İGFA) - Sürdürülebilir çevre anlayışı ile hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, organize ettiği Sebze Dağıtım Töreni ile binlerce vatandaşa sebze fidesi dağıttı. Sanat Sokağı girişinde dağıtılan sebze fidelerine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Günümüzde gıda üretiminin giderek çok daha büyük bir önem kazandığı süreçte, üretime her daim destek veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için sebze fidesi üretmeye devam ediyor. Üretilen sebze fideleri, paketlenerek vatandaşlara veriliyor.

Yeşil Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde, hem katı atıklardan elektrik enerjisi üretiliyor hem de üretim sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile 1000 metrekarelik serada sebze fidesi ve süs bitkileri yetiştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 110 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi ile 25 bin adet süs bitkisi yetiştirildi. Böylelikle üreten, üretirken de vatandaşların da üretime katkı sunmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre hedefine ulaşıyor