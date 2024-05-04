Son Dakika

Malatya'da vatandaşlara ücretsiz fide desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirdiği binlerce sebze fidesini, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı

GÜNDEM 04.05.2024, 15:15
Malatya'da vatandaşlara ücretsiz fide desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirdiği binlerce sebze fidesini, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.MALATYA (İGFA) - Sürdürülebilir çevre anlayışı ile hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, organize ettiği Sebze Dağıtım Töreni ile binlerce vatandaşa sebze fidesi dağıttı. Sanat Sokağı girişinde dağıtılan sebze fidelerine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Günümüzde gıda üretiminin giderek çok daha büyük bir önem kazandığı süreçte, üretime her daim destek veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için sebze fidesi üretmeye devam ediyor. Üretilen sebze fideleri, paketlenerek vatandaşlara veriliyor.

Yeşil Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde, hem katı atıklardan elektrik enerjisi üretiliyor hem de üretim sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile 1000 metrekarelik serada sebze fidesi ve süs bitkileri yetiştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 110 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi ile 25 bin adet süs bitkisi yetiştirildi. Böylelikle üreten, üretirken de vatandaşların da üretime katkı sunmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre hedefine ulaşıyor

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 35 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14