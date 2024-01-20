CHP Keşan İlçe Başkanlığından açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı CHP Genel Merkezinden 20 Ocak 2024 tarihli Belediye Meclis Üyeliği seçimi ile ilgili gelen yazı hakkında bilgi verdi.Erdoğan DEMİR (Edirne İGFA) - Edirne İl Başkanlığına gelen yazıda Parti Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Belediye Meclis Üyeliğinin çift sıra adaylarının fermuar yöntemiyle örgüt denetiminde önseçimle belirlenmesi konusundaki İl ve İlçe Başkanlıklarının görüşünün 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar bildirilmesi istendi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak istenilen görüşün belirtilen tarihte Genel Merkeze bildirileceği kaydedildi.