Başkanvekili Güzgülü, açılışa katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile oğlu Mert Efendioğlu’nun ‘Efendioğlu Mimarlık’ adlı mimarlık ofisinin açılış törenine katıldı.Manisa (İGFA) - Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Atilla Efendioğlu’nun, oğlu Mimar Mert Efendioğlu ile birlikte kurduğu ‘Efendioğlu Mimarlık’ adlı mimarlık ofisinin açılışı, törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, belediye başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, iş insanları ve Efendioğlu ailesi ile yakınları katıldı. Açılış kurdelesi kesimi öncesi konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, işyerinin hayırlı olmasını diledi, genç mimar Mert Efendioğlu’nu tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından okunan dualar eşliğinde işyerinin açılış kurdelesi kesildi.