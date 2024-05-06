Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Tarla Kuşuydu Juliet" ile Bursa'da, "Küçük Korku Dükkanı" oyunu ile İstanbul'da, "uçurtmanın kuyruğu" adlı oyun ile ise Trabzon'da perde açacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, sanatseverler için haftalık programını yayımladı.

Bu hafta “Tarla Kuşuydu Juliet ”, AVP Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro oyunu 07,08,09,10 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de, 11 Mayıs tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayrıca “Küçük Korku Dükkanı” ” 07,08,09 ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de,11 Mayıs tarihinde saat 15.00’de “İstanbul Devlet Tiyatrosu Süreyya Operası Sahnesi”nde;

“Uçurtmanın Kuyruğu” Devlet Tiyatroları Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında 11 Mayıs tarihinde saat 20.00’de, 12 Mayıs tarihinde15.00’de Trabzon Üniversitesi Genç Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.