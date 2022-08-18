Sakarya Geyve’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri Geyve’nin Taşoluk-Hacılar-Bozören Mahallerini kapsayana 10 kilometrelik alana 11 bin ton sıcak asfalt dökerek yeni yüzüne kavuşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen grup yolu asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, Geyve’nin Taşoluk-Hacılar-Bozören Mahallelerini kapsayan toplam 10kilometrelik grup yolunu yeni yüzüne kavuşturuyor.

Taşoluk-Hacılar arasını tamamlayan ekipler, Hacılar-Bozören Mahallerinin arasında çalışmalara başladı. Toplamda 11 bin ton asfaltın serileceğini belirten YOLBAK ekipleri, “Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatıyla başlattığımız asfalt yenileme çalışmalarımız şehrimizin her noktasında devam ediyor. Gündüz gece demeden ekiplerimiz Sakarya’yı yeni yüzüne kavuşturmak için çalışıyor. İhtiyaç duyulan her noktada çalışacağız” denildi.

Açıklamada daha öncesinde 19 kilometrelik bir güzergâhı yeni yüzüne kavuşturulduğunun altı çizilirken, "Şimdi ise 3 Mahallemizde yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Toplamda 10 kilometrelik alana 11 bin ton sıcak asfalt dökerek yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.