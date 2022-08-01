Kocaeli’den Bilecik’e kültür gezisi

Kocaeli Bilecikliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bilecik’in Pazaryeri ilçesine dernek üyeleri ile birlikte kültür gezisi düzenledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Kınık köyünü ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezen dernek üyeleri Kınık Köyü'nde 68 yıllık çömlek ustası Salim Yaşar’ın çömlek atölyesini gezerek Salim Yaşar’dan çömlek yapımı hakkında bilgiler aldılar.

Çömlek ustası Salim Yaşar, Kocaeli Bilecikliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin logosunu çömlekten vazoya işlerken, logo çömlek vazoyu Dernek Başkanı Yusuf Pehlivan’a hediye etti.

Kocaeli Bilecikliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Pehlivan, dernek yönetimi olarak düzenlenen etkinlikte, taşı mermer toprağı seramik, yaprağı ipek kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik kültür gezisinde kendilerine yardımcı olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Pehlivan, "Doğduğumuz toprakları unutturmamak için doğduğumuz topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz. Sevdamız Bilecik” mesajı verdi.