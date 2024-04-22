Erdoğan'dan Irak'a 13 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak’a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan hareket etti. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan, saat 09.15'te uçakla Irak'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin ardından Erbil’e de gidecek. Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımların da ele alınması bekleniyor.