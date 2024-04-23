İzmir Meydanı çocuklarla renklendi

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile çocukların büyük coşkusuna sahne olan gösterileri izledi. İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlandı.

Resmi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile eşi Asuman Yeni, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan törende İzmirlilerle bayramlaşan Başkan Dr. Cemil Tugay, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ilk ve orta öğretim öğrencilerinin renkli gösterileri büyük ilgi gördü. Miniklerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri, dans gösterileri ve halk dansları izleyenleri büyüledi.