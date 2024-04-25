Manisa'da Büyükşehir MCBÜ işbirliği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Danışmanları Profesör Doktor Beyhan Cengiz Özyurt, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Yüksel ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş’ı konuk etti. Ziyarette, Mayıs ayında üniversitede düzenlenecek olan Bahar Şenliklerinde, Büyükşehir Belediyesi ve MCBÜ arasında sağlanacak işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Danışmanları Profesör Doktor Beyhan Cengiz Özyurt, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Yüksel, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini ileten MCBÜ heyeti çalışmalarında başarılar diledi. Mayıs ayında üniversitede düzenlenecek olan Bahar Şenliklerinde, Büyükşehir Belediyesi ve MCBÜ arasında sağlanacak iş birliği hakkında da görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Zeyrek, “Manisa ve üniversite bütünleşecek” ifadeleriyle kurumlar arası işbirliğine dikkat çekti.