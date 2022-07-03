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Finike Cumhuriyet Meydanı’nın temeli atıldı

Yerel 03.07.2022, 11:40
Finike Cumhuriyet Meydanı’nın temeli atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’ye kazandırılacak olan Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

ANTALYA (İGFA) - Finike’nin yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözdüklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “27 milyon TL’ye mal olacak proje ile birlikte Finike’ye görev süresimiz içerisinde 300 milyon TL’den fazla yatırımı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Finike’ye kazandıracağı modern Cumhuriyet Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi’nin temeli atıldı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Finike Festivali kapsamında düzenlenen temel atma törenine Finikelilerin yanı sıra on binlerce vatandaş katıldı. Kabotaj Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı Temel Atma Töreni ve Haluk Levent Konseri ile renklendi.

Alt Yapı Sorunu Çözülüyor

Konuşmasına 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak başlayan Başkan Muhittin Böcek, böyle önemli bir günde, tarihin önemli liman kenti Finike’de Cumhuriyet Meydanı’nın temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Böcek, Finike’nin yıllardır çözülemeyen yaklaşık 80 milyon TL’ye mal olacak olan kanalizasyon ve altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade etti.

300 Milyon Tl’lik Yatırım

Başkan Böcek, “Yapımını tamamladığımız Eroğlu Nuri Camii, Sahilkent Toptancı Hali’mizdeki pazar yeri, kreş ve gündüz bakım evi, ATASEM hizmet binası, kırsal yollarımızın yapılması, sosyal yardımlar ve yerelden kalkınma hedefimiz doğrultusunda çiftçilerimize verdiğimiz destekler de dahil olmak üzere Finike’ye toplamda 160 milyon TL yatırım gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Finike’mize görev süremiz içerisinde 300 milyon TL’den fazla yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Meydanımızın açılışını Cumhuriyetin 100. Yılında hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Sözünü Verdiğimiz İlk Proje

Konuşmasına “Mart 2019’da göreve geldiğimizde sözünü verdiğimiz ilk proje meydan projesiydi” diye başlayan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise projenin başlangıcından bu zamana kadar birçok engellemelerle karşılaştıklarını, badireler atlattıklarını söyledi. “Önemli olan bu değerli ve güvenli projenin hayata geçiyor olmasıdır” diyen Başkan Geyikçi, “Bugün birlik içinde, güç birliğiyle Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu yatırımı ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Meydanlar kentlerin buluşma yeridir. Meydanlar kentin hafızasıdır. En önemlisi de meydanlar demokrasinin sembolüdür. Finike’mize böyle bir sembolü kazandırmak bizim için çok gurur verici” diye konuştu.

İlk Harç Döküldü

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,  Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Meclis üyeleri ve şarkıcı Haluk Levent’in katılımıyla temel atma töreni yapıldı. Başkan Böcek ve beraberindekiler konfetiler eşliğinde butona basarak inşaatın temeline ilk harcı koydu.

Finike’ye Modern Yaşam Alanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi projeyi Finike’ye kazandırmak için geçtiğimiz Mart ayında işbirliği protokolü imzalamıştı. Finike Cumhuriyet Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi ile Finike modern bir yaşam alanına kavuşacak.Proje kapsamında Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Haluk Levent Renk Kattı

Temel atma töreninin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Haluk Levent sevilen şarkılarını tören alanını dolduran on binlerce Antalyalı ile birlikte seslendirdi. Cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik eden Antalyalılar unutulmaz bir görüntü oluşturdu. Haluk Levent şarkılarıyla Kabotaj Bayramı ve temel atma törenine şarkılarıyla renk kattı.

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