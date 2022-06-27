Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Puzzle Atölyesi ve Bremen Mızıkacıları adlı müzikal oyunu miniklerle buluşturdu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikler ebeveynlerden de tam not aldı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Puzzle Atölyesi etkinliğini miniklerle buluşturdu. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Üç seans şeklinde gerçekleştirilen Puzzle Atölyesi’ne yaklaşık 150 çocuk katılım sağladı. Etkinlikte çocuklar, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi. Puzzle Atölyesi’nde çocuklarını yalnız bırakmayan ebeveynler de etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, çocuk etkinlikleri kapsamında ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı maskotlu müzikal çocuk oyununu da miniklerle buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde üç seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eşek, köpek, horoz ve kediden oluşan dört arkadaşın müzisyen olma hayaliyle çıktıkları yolda başlarından geçen maceraları konu alan müzikal oyun bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğun, birlik ve beraberliğin önemine dair eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.