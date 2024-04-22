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Sıfır emisyon portföyünü genişletiyor

MAN, hidrojen yanmalı motora sahip araç serisini piyasaya süren ilk Avrupalı üretici olacak

EKONOMİ 22.04.2024, 11:24
Sıfır emisyon portföyünü genişletiyor

MAN, hidrojen yanmalı motora sahip araç serisini piyasaya süren ilk Avrupalı üretici olacak.İSTANBUL (İGFA) - MAN Truck & Bus, hidrojen yanmalı motora sahip araçları piyasaya süren ilk Avrupalı kamyon üreticisi olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu alandaki çalışmaları kapsamında, ilk etapta yaklaşık 200 ünitelik bir seriyi, önümüzdeki yıla kadar Almanya, Hollanda, Norveç, İzlanda ve Avrupa dışında seçtiği ülkelerdeki müşterilerine sunmayı planlıyor.

“hTGX" olarak adlandırdığı yeni aracı bu yıl içinde müşterilerine teslim etmeyi öngören MAN, 2025’ten itibaren de sayıyı kademeli olarak artırmayı hedefliyor.

MAN Truck & Bus Satış ve Pazarlama’ dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Baumann, "Karayolu yük taşımacılığını karbondan arındırmak için akülü-elektrikli araçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu araçlar şu anda enerji verimliliği, işletme ve enerji maliyetleri açısından diğer tahrik konseptlerine göre büyük  avantajlara sahipler. Ancak, hidrojen yanmalı motorlarla çalışan kamyonlar, özel uygulamalara ve pazarlara yönelik faydalı bir çözümdür.. Müşterilerimizin taşımacılık uygulamalarının büyük çoğunluğuna elektrikle çalışan kamyonlarla en iyi şekilde hizmet verebileceğimizi öngörüyoruz. Özel uygulamalar için hidrojen yanmalı sistem veya gelecekte yakıt hücresi teknolojisi uygun bir tamamlayıcıdır. Hidrojen yanmalı motor H45, kendini kanıtlamış D38 dizel motoru temel almakta ve Nürnberg'deki motor ve batarya fabrikasında üretilmektedir. Bilinen teknolojinin kullanılması, pazara erkenden girmemizin önünü açmasının yanında, hidrojen altyapısının hızlandırılması için de belirleyici ivme sağlıyor. hTGX ile sıfır emisyon portföyümüze cazip bir ürün daha ekledik" diye konuştu.

Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Frederik Zohm ise, yeni araç ve bu alandaki çalışmalar ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"AB düzeyindeki yeni CO2 düzenlemeleri, hidrojen yanmalı motorlara sahip kamyonları sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandıracak. Bu da bu tür araçların CO2 filo hedeflerimize tam olarak katkıda bulunacağı anlamına geliyor. Bu araçlar, aynı zamanda akülü-elektrikli araçları tamamlayan seriye kapıları açıyor. Aracın sahip olduğu nitelikler sayesinde, müşterilerimiz örneğin geçiş ücreti indirimlerinden yararlanacaklar. Şirket olarak, MAN'ın Nürnberg tesisinde en yenilikçi motor teknolojisine ve hidrojenin yakıt olarak kullanımı konusunda onlarca yıllık deneyime sahibiz. Bunu kullanıyor ve MAN hTGX ile gerçek bir MAN deneyimi sunuyoruz. Yeni hidrojen yakıtlı  kamyon, denenmiş ve test edilmiş TG araç serisine dayanıyor. Araç, en yüksek seviyede kalitesi ve karmaşık olmayan bakımı ile de müşterilerimizi etkiliyor. MAN olarak, batarya teknolojisi ve hidrojene dayalı yakıt hücresi teknolojisini araştırmaya devam edeceğiz. H2 yakıt teknolojisi de MAN'da hazırlık aşamasında bulunuyor. Ancak bu teknolojinin gerçekten pazara hazır ve rekabetçi olması için birkaç yılın daha geçmesi gerekiyor."

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