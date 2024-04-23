Promosyon ve reklam sektörünün 'Promogift' beklentisi

Kısa adı PROMASİAD olan Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, yeni pazarlara açılma noktasında fuarlara büyük önem verdiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Reklamcılık, kâğıt ve kâğıt ürünleri, matbaa, basım ve yayıncılık, tekstil, plastik ürünleri, metal ve makine sanayi, seramik ve cam gibi çok sayıda sektör ile doğrudan ilişkili olan Türkiye Promosyon Sektörü’nün, 300 milyar liranın üzerinde bir pazar hacmine sahip olduğu öngörülüyor.

Giyimden elektronik eşyaya, züccaciyeden ofis ekipmanlarına, kırtasiyeden otomobil aksesuarlarına kadar yüzlerce farklı ürün grubunu bünyesinde bulunduran sektör, 2024 yılında 2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Promosyon sektörünün, ihracata oldukça açık bir alan olduğunu ve bu potansiyeli alınacak farklı aksiyonlarla daha da arttırmayı hedeflediklerini açıklayan PROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, dernek olarak yurt içi ve yurt dışında önemli fuarların ya destekçisi ya da katılımcısı olduklarını söyledi.

31 Ekim – 1 Kasım 2024 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek PROMOGIFT İstanbul fuarı da bunların başında geldiğine vurgu yapan Başkan Karatemiz, "Informa Markets tarafından PROMASİAD işbirliğinde düzenlenen PROMOGIFT İstanbul’un, çoğunluğu yerli üretici 110’dan fazla firma ile yurt içi ve yurt dışından 6 binin üzerinde alıcıyı buluşturacağını ifade eden Karatemiz; “Fuar katılımcıları, ürün ve yeniliklerini ilk elden tanıtma fırsatı bulurken, yeni siparişler alabilecek, avantajlı satın alma anlaşmaları yapabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekli ticari işbirlikleri gerçekleştirebilecekler” dedi.