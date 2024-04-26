İzmit emekçileri için hak arayışında!

İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından saldırıya uğrayan emekçileri için suç duyurusunda bulundu.KOCAELİ (İGFA - İzmit Belediyesi, personellerinin hakkını aramak için suç duyurusunda bulundu

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ile merdiven çalışması yapmış ve vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. İzmit Belediyesi emekçileri hazırlık için gittikleri yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından alana alınmadı ve fiziki saldırıya uğradı.

HAKSIZLIK VE SALDIRI KABUL EDİLMEYECEK

İzmit Belediyesi, söz konusu olay ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Çalışanlarının mağdur edildiği olayla ilgili hemen aksiyon alan İzmit Belediyesi, çalışanına yapılan hiçbir haksızlık ve saldırıyı kabul etmeyeceklerini belirtti.