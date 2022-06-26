Başkan Ramazan, mahalle turlarında

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, şehrin gelişen mahallelerinden biri olan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.KİLİS (İGFA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mahallemizde yapacağımız kavşak çalışması ve yeni açacağımız yollar sonrası mahallemiz Kilis’in en gözde mahallelerinden biri olacak” dedi.