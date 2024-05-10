Malatya'da 'Yapı Okulu' eğitimlerine devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yapı Okulu” eğitim projesi kapsamında eğitimler Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında daha kaliteli ve sağlam binaların inşa edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi alanında uzman hocalar ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin teknik personellerine bilgiler aktarıyor.

7 hafta sürecek olan eğitimler kapsamında ilk hafta Prof. Dr. İbrahim Türkmen tarafından ‘Şubat Depremleri ve Yapılarda Meydana Getirdiği Hasarlar’ ile ilgili bilgiler aktardı. 10 Mayıs Cuma günü Doç. Dr. Yaşar Ayaz ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı’ hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Slayt eşliğinde bilgiler aktaran Ayaz, “Taşıyıcı sistemlerdeki düzensizlikler nedeniyle depremlerde ciddi hasarların olduğunu belirtti. Depremlerde binalarda yükü ilk karşılayan sistemin perde beton olması durumunda hasar daha az olur. İnşaat yapımında kolon ve kiriş yapımına dikkat edilmesi ve yumuşak kat diye tabir ettiğimiz bina altına yapılan dükkânlar o binanın deprem esnasında daha fazla hasar almasının başlıca sebebidir” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Ayaz, Yönetmeliklerde belertilen kurallar çerçevesinde kolon ve kirişlerin yapılması gerekliliği hakkında da bilgiler aktardı.