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Öğretmene şiddete düdüklü alkışlı protesto

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Eğitim Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında öğretmene şiddet düdük ve alkışlarla protesto edildi

GÜNDEM 10.05.2024, 17:52
Öğretmene şiddete düdüklü alkışlı protesto

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Eğitim Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında öğretmene şiddet düdük ve alkışlarla protesto edildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Saat Kule Meydanı’ndaki basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan, “Öğretmenlere yönelik şiddeti ve öğretmenlerin katledilmesine hayır” dedi. Basın açıklamasına katılanların 1 dakikalık alkış ve düdüklü protestolarının ardından konuşan Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan, “Okulda şiddet bir meslektaşımızı daha aramızdan aldı. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda müdür olarak görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından öldürülmesi hepimizi derinden üzmüştür” diye konuştu.

Toplum olarak hayatın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kalınan şiddet olgusunun, okulları da sarmalayıp eğitim emekçilerini de şiddetin hedefi haline getirdiğini vurgulayan Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandığı gibi ölümle sonuçlanan ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez. Bugün bir Eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarla eğitim sisteminin tüm başarısızlığının nedeni olarak öğretmenlerin gösterilmesi, CIMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan tüm sorunlara Çözüm üretmek yerine öğretmeni ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Okulda şiddet olaylarının durması için Milli Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40 yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı, maalesef bakanlığın ideolojik Örgütlenme alanına çevirdiği, yap boz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor, İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Eğitim Sen’in basın açıklamasına Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kamettin Baştürk, CHP’li belediye meclis üyeleri, CHP eski İlçe Başkanı Ahmet Köse, Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, emekli öğretmenler katılarak destek verdi.

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