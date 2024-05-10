Türk Dünyası Yunanistan'da soydaşlarla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerini ziyaret ederek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan’da soydaşlarla buluştu.

TDBB olarak Türk dünyasının farklı bölgelerindeki soydaşlarla bir araya gelmenin ve onların yanında olmanın önemine vurgu yapan Başkan Altay, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına böylesi etkileşimlerin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Altay, yapılan görüşmelerin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımızla bir araya gelmek büyük bir mutluluk. Ziyaretlerimiz kapsamında Gümülcine Başkonsolosumuz Aykut Ünal, Yunanistan DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ve İskeçe Türk Birliği’ne yaptığımız ziyaretler çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Daha sonra İskeçe Çınar Camii’nde soydaşlarımızla Cuma namazında bir araya geldik. Bizleri en iyi şekilde karşılayan ve ağırlayan kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.