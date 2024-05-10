Yaza 5 altın kuralla başlayalım! Fit girmek için neler yapılmalı?

Yaz aylarının gelmesine sayılı günler kala özellikle kadınların yaşadığı en büyük problemlerden biri fazla kilolar. Peki, bu kilolardan kurtulmak mümkün mü? İşte yaza fit girmenin 5 altın kuralı…ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) Yaz mevsimi yaklaşırken kışın aldığımız kiloları verme telaşı da başlıyor. Hızlı kilo verme isteğine kapılıyoruz. Bilinçsizce yapılan hızlı diyetler metabolizmayı olumsuz etkilerken, beklenmedik sağlık problemleri oluşturabilir. Peki yaza formda ve fit girmek için nelere dikkat edilmesi gerekir? Konuyla ilgili Diyetisyen Miray Yağmur, Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

“PORSİYONLARINIZI KONTROL ALTINDA TUTUN”

Yaza fit girmenin ilk adımını yemek porsiyonlarını kontrol altında tutmak olduğunu söyleyen Dyt. Miray Yağmur, “Yemek porsiyonlarınızı kontrol altında tutun. Aşırı yemekten kaçının ve yavaş yemeyi tercih edin.” ifadelerini kullandı.

“EGZERSİZ YAPMAK ŞART”

Fazla kilolardan kurtulmak için egzersiz yapmanın şart olduğunun altını çizen Dyt. Yağmur, “Haftada en az 3-4 gün düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Kardiyo egzersizleri (koşu, yürüyüş, bisiklet sürme) kalori yakmanıza ve kuvvet antrenmanları (ağırlık kaldırma, vücut ağırlığı egzersizleri) kas oranınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.” dedi.

“SU TÜKETİMİNİ ARTTIRIN”

Kilo vermenize yardımcı olacak bir diğer kural ise su tüketiminin artırılması olduğu belirten Dyt. Yağmur, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uygulayın. Günlük olarak yeterli miktarda sebze, meyve, protein, lif ve sağlıklı yağlar tüketmeye özen gösterin. İşlenmiş gıdalardan kaçının ve su içme alışkanlığınızı geliştirin.”

“ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN”

Alkol tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine vurgu yapan Dyt. Yağmur, “Alkol tüketimini sınırlayın ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Bu, vücut yağ oranını azaltmaya yardımcı olabilir.” dedi.

“SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TÜKETİN”

Ana öğünün yanı sıra ara öğününde kilo vermede yardımcı olacağına değinen Dyt. Yağmur, “Ana öğünler arasında sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek metabolizmanızı canlı tutabilir ve açlık hissini azaltabilir.” şeklinde konuştu.