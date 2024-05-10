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Atanamayan öğretmen dönercilik yapıyor

Öğretmenliğe atanamayan 35 yaşındaki İlknur Koyunlu, Havsa'nın Fatih Caddesi’nde 9 yıldır ekmeğini tavuk döner keserek çıkarıyor

YAŞAM 10.05.2024, 18:02
Atanamayan öğretmen dönercilik yapıyor

Öğretmenliğe atanamayan 35 yaşındaki İlknur Koyunlu, Havsa'nın Fatih Caddesi’nde 9 yıldır ekmeğini tavuk döner keserek çıkarıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2009 yılında, iki yıllık tekstil bölümünden mezun olduktan sonra Konya’da Selçuk Üniversitesi’ne giderek 2012 yılında buradan hazır giyim öğretmeni olarak mezun olduğunu ifade eden İlknur Koyunlu, ’2012 -2013 eğitim öğretim yılında Havsa İlçesindeki bir lisede ücretli öğretmenlik yaptığını anlattı. 2014-2015 yılında da aynı ilçedeki Halk Eğitim Merkezi’nde giyim öğretmenliği de yaptığını belirten Koyunlu, "Öğretmen olarak atanamayacağımı anladığımda da 2015 yılının son aylarında tavuk dönerci dükkanımı açtım. O gün bu gündür dönerin hazırlanmasından kesimine kadar her şeyle ben ilgileniyorum. Sağ olsun eşim Ömer Devrim’de gelen siparişleri yerine ulaştırıyor. Doya doya öğretmenlik yapamadım ama dönerci olmakla da iftihar ediyorum. Çünkü bu işi severek canı gönülden yapıyorum. Dönercilik ruhumuza işledi" diye konuştu.

Burasının kendilerinin ekmek teknesi olduğunu belirten Koyunlu, "ilemizin tüm ihtiyaçları buradan karşılanıyor. Bu işin hakkını en güzel şekilde veriyoruz. 9 yıl içerisinde doğuma 1 hafta kala işimden ayrıldım. Kızımı dünyaya getirdiğimde beslemekte sıkıntı yaşamaya başlamıştım. Eşim iş yerinden eve döndüğünde kızım mama yemeye başlıyordu. Anladık ki kızım dönerin kokusunu istiyordu. Bu yüzden gündüzleri eşimin giydiği gömleği giyerek kızımı beslemeye başladım. 40’ıncı gününden sora kızımı da yanıma alarak işimin başına geçtim. Kızım Doğa Nur şu anda 8 yaşında okuldan sonra yine yanıma geliyor, bir yandan derslerini yaparken, diğer yandan da müşterileri karşılıyor" dedi.

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