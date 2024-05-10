Tercih işlemlerinde bugün son

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ardından Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercihler için bugün son gün.ANKARA (İGFA) - Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetleri planlandığı şekilde devam ederken, 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katıldı.

Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri için bugün (10 Mayıs) son gün.

MSÜ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

Tercih sonuçları sorgulama tarihi henüz belli olmamakla birlikte işlemlerin 10 Mayıs günü saat 23.59'a kadar tamamlanması bekleniyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1788836453004235150