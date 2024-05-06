Alpagut Turan Federasyonu Türkiye As Başkanı Canan Ceylan oldu

Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan, Alpagut Turan Federasyonu’na Türkiye As Başkanı seçildi.ANTALYA (İGFA) - Alpagut Turan Federasyonu hakem ve antrenör semineri tamamlandı. Antalya Alanya da Kırbıyık Otel’de gerçekleşen seminerde Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan Alpagut Turan Federasyonu’nun Türkiye As Başkanlığı görevine seçildi.

Seminerin çok başarılı geçtiğini ifade eden Canan Ceylan, 35 binden fazla Alpagut dövüş sanatları üyesi, 18 binden fazla öğrenci sporcu ile yeni şampiyonluklara imza atacaklarını belirterek, şunları söyledi: “26/27/28 nisan tarihlerinde de 3 günlük yönetim antrenör ve hakemlerinde katılımıyla bir eğitim semineri yaptı. çok başarılı geçen seminer sonrası Türkiye’de yapılacak olan ve çok sayıda ülkenin de katılacağı yarışmaların startını verdik.