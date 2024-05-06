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Başkan Altay: “Öğrencilere yönelik sosyal desteğimiz yıllık 126,5 milyon lira”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, merhamet ve şefkat şehri Konya’da sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sadece öğrencilere yönelik yaptıkları sosyal destek tutarının yıllık 126 milyon 446 bin lira olduğunu söyledi

GÜNDEM 06.05.2024, 13:02
Başkan Altay: “Öğrencilere yönelik sosyal desteğimiz yıllık 126,5 milyon lira”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, merhamet ve şefkat şehri Konya’da sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sadece öğrencilere yönelik yaptıkları sosyal destek tutarının yıllık 126 milyon 446 bin lira olduğunu söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde sağladığı nakdi destekler sayesinde öğrencilerin, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yüzü gülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın hoşgörü ve kardeşlik şehri kimliğine yakışır bir misyonla hareket ettiklerini; “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla sosyal belediyecilik alanında da Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

“KONYA’MIZIN SADECE FİZİKSEL GELİŞİMİNE DEĞİL, SOSYAL REFAHINA DA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik alanında da aktif rol aldıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın sadece fiziksel gelişimine değil, sosyal refahına da büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize ve şehrimiz genelindeki dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli destek programlarımız her yıl artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YILLIK SAĞLANAN DESTEK TUTARI 126,5 MİLYON LİRA

Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak hayata geçirdiği eğitim ve sosyal desteklerden bahseden Başkan Altay, “Şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS’de binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 12.786 öğrencimize 8 aylık eğitim-öğretim dönemi boyunca aylık 500 TL olmak üzere, öğrenci başı 4.000 TL destekte bulunuyoruz. Yıllık bazda değerlendirdiğimizde bu kesimdeki öğrencilerimize sağladığımız destek toplam 51 milyon lira. Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezlerinin çıraklık programlarına kayıtlı 9. sınıfta eğitim gören 629 öğrencimize 12 ay boyunca aylık 300 TL olmak üzere öğrenci başı 3.600 lirayı bulan;  yılda 2 milyon 264 bin TL destekte bulunuyoruz. 12. sınıfta eğitim gören 24 bin 346 öğrencimize ise Kasım ve Şubat aylarında 1.500’er TL olmak üzere öğrenci başı 3.000 TL nakdi desteğimiz var. Bu da toplam 73 milyon 38 bin TL’ye tekabül ediyor” açıklamasını yaptı.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÖĞRENCİLERİMİZİN VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya’nın sosyal yardımlar konusunda önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Altay şöyle devam etti: “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim alanında öğrencilerimize verdimiz sosyal destek tutarı yıllık 126,5 milyon lira. Bunlara ilaveten Sosyal Kart vasıtasıyla 31 ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize de desteğimiz aralıksız devam ediyor. Konya’nın her kesimine eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etme misyonuyla hareket ediyoruz. Şehrimizin hoşgörü ve kardeşlik ruhunu yansıtan sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.”

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