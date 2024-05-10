Sakarya'nın ücretsiz termal tatilinde şifa ve moral buluyorlar

Sakarya Büyükşehir YADEM’e kayıtlı yaşlı ve özel gereksinimli bireyler, “Sağlık İçin Kaplıca” sloganıyla başlatılan kaplıca tatili programıyla Taraklı Termal’de hem şifa hem de moral buluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 65 yaş üstü vatandaşlara ve özel gereksinimli bireyleri, belirli aralıklarla tatile gönderiyor.

“Sağlık İçin Kaplıca” sloganıyla başlatılan programın son periyodu 13 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

49 aileden toplam 149 vatandaş sağlık için kaplıca programından faydalandı. 4 ve 5 günlük tatil programlarıyla sosyal hayatın merkezinde yer alan ve iletişim halinde keyifli günler geçiren yaşlılar ve engelliler, kaplıca havuzlarında şifa buluyor. Tamamen ücretsiz sunulan bu hizmet, katılanları günlük hayatın stresinden uzaklaştırıyor. Öte yandan tatil boyunca yapılan aktiviteler, yaşlıların kas ve eklem ağrılarına iyi geliyor, yaralarının tedavi edilmesini sağlıyor.

YADEM’den yapılan açıklamada, “Bu yıl Aile Bakanlığı’ndan 4. kez hibe alarak, ev temizliğinden kişisel bakıma, fizik tedaviden hastane refakatine, genel sağlık danışmanlığından termal tatile kadar birçok alanda 65 yaş üstü vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın yanında olmaya, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceğiz” denildi.