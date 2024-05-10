TOFAŞ'ın pilot takımı yarı finalde
TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi
TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.BURSA (İGFA) - İzmir Bahçeşehir’i 74-76 mağlup etmeyi başaran Kırmızı Beyazlılar, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Bursaspor YB Holding ile finale kalma mücadelesi verecek.
2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final müsabakaları geride kaldı.
TOFAŞ’ın altyapı oyuncularının formasını giydiği ve antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği Gemlik Basketbol U18 Takımı, D Grubu’nu 1 galibiyet-2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladıktan sonra İstanbul Vardar ile yükselme maçında karşı karşıya gelmişti. Rakibini 58-86 mağlup ederek son 8’e kalan Bursa ekibi, Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde İzmir Bahçeşehir Okulları’yla kozlarını paylaştı. Parkeden 74-76 galip ayrılan Gemlik Basketbol yarı finale adını yazdırmayı başarırken, İzmir Bahçeşehir karşısında son bölümde bulduğu kritik üçlüklerle galibiyeti getiren Batu Eryurtlu karşılaşmayı 25 sayı (5/9 üçlük)-1 ribaund-4 asist; Ömer Alp Engin 15 sayı-9 ribaund-10 asist; Ruşen Mutlusoy 14 sayı-5 ribaund-1 asist ve Emirhan Serbest 10 sayı-4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|40
|12. Manisa FK
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17