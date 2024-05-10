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TOFAŞ'ın pilot takımı yarı finalde

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi

SPOR 10.05.2024, 17:43
TOFAŞ'ın pilot takımı yarı finalde

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.BURSA (İGFA) - İzmir Bahçeşehir’i 74-76 mağlup etmeyi başaran Kırmızı Beyazlılar, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Bursaspor YB Holding ile finale kalma mücadelesi verecek.

2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final müsabakaları geride kaldı.

TOFAŞ’ın altyapı oyuncularının formasını giydiği ve antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği Gemlik Basketbol U18 Takımı, D Grubu’nu 1 galibiyet-2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladıktan sonra İstanbul Vardar ile yükselme maçında karşı karşıya gelmişti. Rakibini 58-86 mağlup ederek son 8’e kalan Bursa ekibi, Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde İzmir Bahçeşehir Okulları’yla kozlarını paylaştı. Parkeden 74-76 galip ayrılan Gemlik Basketbol yarı finale adını yazdırmayı başarırken, İzmir Bahçeşehir karşısında son bölümde bulduğu kritik üçlüklerle galibiyeti getiren Batu Eryurtlu karşılaşmayı 25 sayı (5/9 üçlük)-1 ribaund-4 asist; Ömer Alp Engin 15 sayı-9 ribaund-10 asist; Ruşen Mutlusoy 14 sayı-5 ribaund-1 asist ve Emirhan Serbest 10 sayı-4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

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